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10мая
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сегодня, 19:07 0

Около 500 человек примут участие в писательско-издательском форуме в Благовещенске

В Благовещенске с 17 по 24 мая пройдет писательско-издательский форум под названием «Столичные издания 21 века». В нем примут участие около пятисот человек. На брифинге журналистам сообщили, что на мероприятиях будут задействованы около 30 площадок.

В этом году писательско-издательский форум посвятят 40-летию Амурской писательской организации, 220-летию Святителя Иннокентия и 40-летию его канонизации. Писатели, библиотекари, издатели, историки и краеведы, а также учителя будут участвовать в презентациях, выставках и круглых столах.

Обладатели муниципальных грантов поделятся, как смогли издать свои книги. В этом году в свет выйдет шесть новых изданий. Программа мероприятий опубликована на сайте городского управления культуры.

«Само понятие гранты – это на конкурсной основе. И девать куда-то бюджет без конкурса в рамках муниципального гранта нет никакой возможности. Но в этом году у нас есть такие инициативы, например, рукопись, которая будет представлена пока в черновиках. Она будет выпущена благодаря гранту осенью. Это рукопись "Муравьев"», – рассказала начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько.

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#жизнь

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