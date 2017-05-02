Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: доктор культурологии; автор и редактор книги «Маршрутом А.П.Чехова по Сибири на Сахалин»

Утром 11 мая в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает профессор БГПУ, доктор культурологии Алексей Донченко. Тема беседы: «Страсти вокруг Корейского полуострова». Ведущие: Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

В дневном эфире «Эха» поговорят о путешествии Чехова на Сахалин и его посещении Благовещенска. Тема приурочена к выходу в свет книги «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин». Ведущие поговорят с ее автором Валентиной Кобзарь и редактором Татьяной Телюк в очередном выпуске краеведческого радиосериала «Амурские волны».

Ведущие: Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL