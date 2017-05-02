Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:01 0

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: доктор культурологии; автор и редактор книги «Маршрутом А.П.Чехова по Сибири на Сахалин»

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: доктор культурологии; автор и редактор книги «Маршрутом А.П.Чехова по Сибири на Сахалин»

Утром 11 мая в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает профессор БГПУ, доктор культурологии Алексей Донченко. Тема беседы: «Страсти вокруг Корейского полуострова». Ведущие: Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

В дневном эфире «Эха» поговорят о путешествии Чехова на Сахалин и его посещении Благовещенска. Тема приурочена к выходу в свет книги «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин». Ведущие поговорят с ее автором Валентиной Кобзарь и редактором Татьяной Телюк в очередном выпуске краеведческого радиосериала «Амурские волны».

Ведущие: Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 28

#СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Немка каждый год приезжает убирать мусор в сибирской деревне: обзор прессы
Общество 1

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: Ольга Смирнова и Евгений Песоцкий
Общество

В России число микрозаемщиков выросло до 5 миллионов человек: обзор прессы
Общество 1

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: участие амурчан в боях на белорусской земле и акция «Бессмертный полк»

4 мая, 16:53