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сегодня, 18:15 0

В благовещенском ОКЦ заработают медицинские площадки и станция переливания крови

В Благовещенске проведут городскую молодежную акцию «Радуга здоровья». Она пройдет 13 мая с 09:00 до 13:00 часов в холле первого и второго этажей Общественно-культурного центра. В программе планируются работа мобильной станции переливания крови; работа площадок Центра профилактики, Роспотребнадзора, а также Центра СПИД.

Кроме того, будут работать медицинские площадки: флюорографическая станция, скрининг и антропометрические исследования человека (измерение глюкозы в крови, группа крови, артериальное давление, уровень холестерина). Также горожан ждет консультация врача по ЗОЖ и консультация врача-офтальмолога.

Помимо этого, состоится розыгрыш. Первые 10 человек, которые пройдут все площадки и заполнят «Сертификат здоровья», который будет вручен на акции, получат билеты на полуфинал Амурской лиги КВН Союз, который пройдет 15 мая в 19:00 в ОКЦ. Следующие 10 человек получат футболки с эмблемой Благовещенска, сообщает мэрия.

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#здоровье

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