Китайские велосипедисты проехали велопробегом от Благовещенска до Белогорска

Китайские велосипедисты при поддержке амурских велосипедистов организовали пробег. Он стартовал 10 мая утром по маршруту Благовещенск – Ивановка – Белогорск. 11 мая участники велопробега отправятся по тому же пути в обратную сторону.

В Амурскую области китайцы – всего 39 человек – приехали 8 мая. Это жители городов Хэйхэ, Харбин и Муданьцзян. В Благовещенске их встретили члены клуба «Два колеса» и туристическая компания.

В сопровождении амурских велосипедистов 10 мая китайские граждане отправились в велопробег. Общее число участников составило порядка 50 человек. Завтра велосипедисты отправятся обратно в Благовещенск, а затем уедут на родину.

«Мы – китайские и амурские велосипедисты – дружим. Поэтому проводим такие мероприятия. В прошлом году мы уже устраивали велопробег, но тогда было 12 китайских граждан. В этот раз их значительно больше. В основном все они – люди старшего возраста, но педали, конечно, крутят неплохо», – поделился руководитель Амурской региональной туристической ассоциации Владимир Юсупов.

Просмотров всего: 149

#транспорт

распечатать

Екатерина PL