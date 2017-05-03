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Китайские велосипедисты проехали велопробегом от Благовещенска до Белогорска

Китайские велосипедисты проехали велопробегом от Благовещенска до Белогорска

Китайские велосипедисты при поддержке амурских велосипедистов организовали пробег. Он стартовал 10 мая утром по маршруту Благовещенск – Ивановка – Белогорск. 11 мая участники велопробега отправятся по тому же пути в обратную сторону.

В Амурскую области китайцы – всего 39 человек – приехали 8 мая. Это жители городов Хэйхэ, Харбин и Муданьцзян. В Благовещенске их встретили члены клуба «Два колеса» и туристическая компания.

В сопровождении амурских велосипедистов 10 мая китайские граждане отправились в велопробег. Общее число участников составило порядка 50 человек. Завтра велосипедисты отправятся обратно в Благовещенск, а затем уедут на родину.

«Мы – китайские и амурские велосипедисты – дружим. Поэтому проводим такие мероприятия. В прошлом году мы уже устраивали велопробег, но тогда было 12 китайских граждан. В этот раз их значительно больше. В основном все они – люди старшего возраста, но педали, конечно, крутят неплохо», – поделился руководитель Амурской региональной туристической ассоциации Владимир Юсупов.

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#транспорт

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