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Из-за бруцеллеза коров в Благовещенском районе пустят на убой

Из-за бруцеллеза коров в Благовещенском районе пустят на убой
Фото: agrobook.ru

В крестьянско-фермерском хозяйстве села Сергеевка Благовещенского района обнаружили коров, зараженных бруцеллезом. У пяти животных пробы подтвердились.

Зараженных животных обнаружили в небольшом КФХ в рамках плановых проверок. Всего в хозяйстве около 15 голов крупного рогатого скота. Экспертизу проводили в Амурской областной ветеринарной лаборатории. После выявления животных, положительно реагирующих на бруцеллез, в Сергеевке ввели ограничительные мероприятия, сообщает пресс-служба управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области.

В хозяйстве ввели карантин. Зараженных животных отделили от здорового поголовья и провели вынужденную вакцинацию коров от бруцеллеза. Ведется наблюдение за остальным поголовьем. С территории КФХ запрещен вывоз любой продукции животного происхождения.

Бруцеллез может передаваться от животного к человеку. В группу риска заражения бруцеллезом подпадают люди, работающие с животными и с мясной или молочной продукцией. Бактерии могут жить до 40 дней даже в переработанной продукции, к примеру, в сыре.

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#животные #здоровье

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