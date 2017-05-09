Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:23 9

В детском садике Свободного рассказывают о жуке-убийце

В детском садике Свободного рассказывают о жуке-убийце

Работники детского сада в городе Свободном обсуждают «страшилку» о смертельном насекомом. О жуке-убийце им рассказал один из сотрудников дошкольного учреждения на планерке, показав фотографии опасного насекомого. Фото сопроводила история о девочке из Благовещенска, которую якобы укусил этот жук, и она попала в больницу.

«Нам сказали официально на планерке, что в области появился этот жук. Вообще, он обитает только в Индии, но вот якобы появился у нас. Жук смертельно опасен, поэтому нас попросили быть особенно внимательными к детям на прогулках и не позволять им трогать каких-либо насекомых. Мол, одну девочку он уже укусил, и девочка в тяжелом состоянии в больнице находится», – рассказала сотрудница свободненского детского сада Надежда.

Тем временем в амурском минздраве корреспонденту Амур.инфо сообщили, что не слышали ничего о жуках-убийцах. Информации о покусанной насекомым девочке в министерстве также нет. Аналогичный комментарий дали в областном министерстве образования.

«Такой информации у нас нет. Более того, никаких указаний по поводу того, чтобы в детских садах давали подобные инструкции, с нашей стороны не было, как и со стороны свободненского управления образования», – сообщили в минобре.

Просмотров всего: 827

#дети #здоровье #природа

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    Никогда информации нет. Даже когда она есть. По Станиславскому - не верю! :)

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Жуки-убийцы атакуэ! Скажите, ехать в Кэшку, закупаться консервами, водой и спичками, уже надо?

  • Рипли

    Рипли
    49 минут назад

    На картинке водяной клоп

  • Упоротый

    Упоротый
    45 минут назад

    Свободу попугаям!

    Никогда информации нет. Даже когда она есть. По Станиславскому - не верю! :)



    Чему ты не веришь? Что никто от укуса Индийского Боевого Ядовитого Жука - Убийцы не умер?

    Посмотрел на каике-то картинки и сразу поверил, что беременный водяной клоп смертельно опасен?

    Почему, глядя на картинку беременного жука ты веришь, в его опасность, а логичной информации, о том, что никого он не кусал нет?

  • Упоротый

    Упоротый
    44 минуты назад

    Рипли

    На картинке водяной клоп



    Нет. это Индийский Боевой Ядовитый Жук - Убийца !!!1

  • холостяк

    холостяк
    22 минуты назад

    Нашли чем пугать, каком-то жуком. Вот бабайка другое дело до сих пор, какая -та бабайка по хате ширится.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    13 минут назад

    На фото

    Трипофобия (также боязнь кластерных отверстий) — термин был предложен в 2004-м году, сочетание греческого trypo (штамповка, сверление или сверление отверстий) и фобия. Это страх перед кластерными отверстиями (то есть скоплениями отверстий)

    остальные фото тут

    нус?

  • sinoptik

    sinoptik
    9 минут назад

    Тут вопрос еще вот в чем. В Минобре нет ни одного энтомолога или на худой конец учителя биологии, чтобы сразу этот вопрос снять? Или запрос сделали по телефону без фоток?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 минута назад

    Это психиатрическое заболевание, нет никакого жука, а на фото, скорее всего размножение насекомого, и вынашивание потомства. Так что никакого жука, просто невежество.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В благовещенском ОКЦ заработают медицинские площадки и станция переливания крови

сегодня, 18:15
Общество 1

Из-за бруцеллеза коров в Благовещенском районе пустят на убой
В России и мире

Дети получили электротравмы в кемеровском бассейне
Общество 2

Маленькой благовещенке нужен курс реабилитации в Екатеринбурге