В детском садике Свободного рассказывают о жуке-убийце

Работники детского сада в городе Свободном обсуждают «страшилку» о смертельном насекомом. О жуке-убийце им рассказал один из сотрудников дошкольного учреждения на планерке, показав фотографии опасного насекомого. Фото сопроводила история о девочке из Благовещенска, которую якобы укусил этот жук, и она попала в больницу.

«Нам сказали официально на планерке, что в области появился этот жук. Вообще, он обитает только в Индии, но вот якобы появился у нас. Жук смертельно опасен, поэтому нас попросили быть особенно внимательными к детям на прогулках и не позволять им трогать каких-либо насекомых. Мол, одну девочку он уже укусил, и девочка в тяжелом состоянии в больнице находится», – рассказала сотрудница свободненского детского сада Надежда.

Тем временем в амурском минздраве корреспонденту Амур.инфо сообщили, что не слышали ничего о жуках-убийцах. Информации о покусанной насекомым девочке в министерстве также нет. Аналогичный комментарий дали в областном министерстве образования.

«Такой информации у нас нет. Более того, никаких указаний по поводу того, чтобы в детских садах давали подобные инструкции, с нашей стороны не было, как и со стороны свободненского управления образования», – сообщили в минобре.

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Екатерина PL