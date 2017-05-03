Дети получили электротравмы в кемеровском бассейне

Фото: news.vse42.ru

В Следственном управлении СКР по Кемеровской области ведётся доследственная проверка по факту поражения током четырёх человек (из них – 2 детей) в кемеровском бассейне «АкваМарин» спортивного комплекса «Северный». По словам следователей, они уже установили предварительную причину случившегося, передаёт VSE42.Ru.

По данным пресс-службы областного СУ СКР, предварительно установлено, что инцидент мог произойти из-за работ по монтажу лестницы, в результате которого были допущены нарушения в электрических коммуникациях.

«По данному факту продолжается доследственная проверка. Предварительно установлено, что накануне событий сотрудник бассейна сдвинул лестницу для того, чтобы её закрепить, так как ранее поступали жалобы от посетителей на то, что она шатается. В результате был повреждён один из проводов системы “тёплый пол”», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Неприятный инцидент произошёл в прошлый четверг, 4 мая. В результате пострадали четыре человека, двое из которых – маленькие дети. Этот случай послужил поводом для массовой проверки всех бассейнов в Кузбассе.

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Алексей Воскобойников