В Амурской области появился памятник танку Т-34

В честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Амурской области открыли памятник танку Т-34. Его установили на территории мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированного в поселке Екатеринославка.

В торжественной церемонии открытия приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, офицеры командования армии и соединения, а также представители местной администрации.

В военные годы танк участвовал в боях с фашистской Германией, после чего был переброшен на восток на борьбу с Квантунской армией Японии. В послевоенные годы боевая техника не раз меняла место стоянки, но военнослужащим части удалось сохранить танк Победы, сообщает пресс-служба ВВО.

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Екатерина PL