Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:23 2

В Амурской области появился памятник танку Т-34

В Амурской области появился памятник танку Т-34

В честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Амурской области открыли памятник танку Т-34. Его установили на территории мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированного в поселке Екатеринославка.

В торжественной церемонии открытия приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, офицеры командования армии и соединения, а также представители местной администрации.

В военные годы танк участвовал в боях с фашистской Германией, после чего был переброшен на восток на борьбу с Квантунской армией Японии. В послевоенные годы боевая техника не раз меняла место стоянки, но военнослужащим части удалось сохранить танк Победы, сообщает пресс-служба ВВО.

Просмотров всего: 602

#военные #память

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Действительно, Т-34-85. Правда, фотограф не очень профессиональный.

  • Play-off

    Play-off
    1 час назад

    Хотел я такой на по.Победы поставить в Благовещенске вместе с установленными орудиями, но не нашёл, редкость большая. Молодцы

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Амурчане до сих пор ищут пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны
Общество 1

Бумажные кораблики с именами погибших солдат пустили по реке в Зейском районе
Власть 13

Амурский министр здравоохранения получил медаль «За заслуги» от ветеранов Афганистана
Общество 1

«Бессмертный полк» в России объединил почти 8 миллионов человек