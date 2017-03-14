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Амурчане уезжают из сёл в города

Амурчане уезжают из сёл в города

Амурчане переезжают из сёл в города. Сельскую местность только за первый квартал этого года покинули 405 амурчан. Городское население Амурской области немного выросло – на 192 жителя. Но минус все же перевесил, общая убыль населения Приамурья – 213 человек.

Среди вновь прибывших больше всего в Благовещенске. По данным Амурстата, жителей областного центра стало больше на 367 человек. При этом за первые три месяца года покинули Благовещенск 1 555 горожан, а вот приехали 1 922 новых жителя. Отсюда и положительная динамика.

Другим амурским городам особо хвастаться нечем. Лишь в Зее число жителей выросло на 6 человек, а в Завитинске – на 3. В остальных городских поселениях наблюдается убыль. Больше всего потерял по населению Райчихинск. Город угольщиков стал малочисленнее на 67 человек. Население Сковородина уменьшилось на 43 жителя, Белогорска – на 37, Свободный потерял 22 человека, Тында – 20, Шимановск – 4.

Лидер по приросту среди районов – Благовещенский. Его как место для жительства с начала года выбрали 492 новых жителя. Статистику подпортили 215 выбывших. В итоге район все равно в плюсе. Миграционная прибыль – 277 человек.

Также положительная динамика по миграции в Серышевском районе. Здесь население выросло на 53 человека. Само Серышево – плюс 32, населенные пункты стали многочисленнее на 21 жителя.

Число жителей в остальных районах падает. Пока больше всех в 2017 году потерял Зейский район (убыль – 73 человека), на втором месте Сковородинский район (убыль – 71 человек), на третьем Белогорский (убыль – 61 человек). Меньше всего население сократилось в Свободненском районе – на 14 человек.

В 2016 году, по данным Амурстата, население Приамурья сократилось на 3 270 человек. Подавляющее большинство переехали в другие регионы России, немногим более 800 человек – за рубеж.

Население Амурской области на 1 января 2017 года составляло 801 752 человека. Больше половины амурчан, а именно 539 487 человек, живут в городах.

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#Белогорск #жизнь #Завитинск #Зея #Райчихинск #Свободный #Сковородино #Шимановск

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Комментарии
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  • Blg-boy

    Blg-boy
    1 час назад

    Молодёжь валит и области как тараканы !!!

  • системник

    системник
    1 час назад

    Так МСХ РФ поставило задачу отправить всех крестьян через 10-15 лет на погост, да и наш губернатор их в упор не видит.

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