Оценщики сайтов определили стоимость амурских порталов в Интернете

Самой дорогостоящей интернет-площадкой среди сайтов исполнительной и законодательной власти Приамурья оказался сайт правительства Амурской области. Проверить стоимость того или иного сайта можно за пару минут. Анализ проводится также в Интернете автоматизированными сервисами.

Журналисты газеты «Телепорт» провели эксперимент: они вычислили стоимость некоторых амурских сайтов на интернет-сервисах. Такие интернет-сервисы специализируются на анализе деятельности и функциональности сайтов. Итогом анализа становится цифра в рублях – сколько стоит проверяемый сайт. Для проверки использовали три разных сервиса: pr-cy.ru, cost-site.ru и websitecalc.ru. С их помощью проанализировали сайты органов власти, культурных учреждений, вузов, некоторых учреждений. Итоговая сумма на разных ресурсах отличалась значительно.

Сайт амурского правительства оказался одним из самых дорогих: по разным версиям он стоит от 46 тысяч до 315 тысяч рублей. Портал другого органа власти – законодательного собрания – в разы дешевле (от почти 10 тысяч до почти 46 тысяч). Сайт Благовещенской мэрии по всем оценкам оказался примерно вдвое дороже.

Сайт Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг оценили с огромным разбросом. Один из сервисов дал за него всего лишь 859 рублей, на другом – более 7,7 тысячи, на третьем – почти 46 тысяч рублей.

Довольно дорогие странички у амурских вузов. При этом ресурсы разошлись в оценке: по одной версии, самый «навороченный» сайт у БГПУ, а по другой – у АмГУ, а педуниверситет – лишь третий.

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Анастасия Болотина