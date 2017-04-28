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сегодня, 15:55 0

СМИ: под Омском плиту с именами героев ВОВ использовали для ремонта дорожной ямы

СМИ: под Омском плиту с именами героев ВОВ использовали для ремонта дорожной ямы
Фото: ngs55.ru

В посёлке Кормиловка Омской области дорожную яму засыпали осколками разбитой мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны. По информации об этом инциденте проводится доследственная проверка, сообщили ИА Regnum в следственном управлении СКР по региону.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также ответственные лица, действиям которых будет дана правовая оценка.

В областной прокуратуре информагентству сообщили, что также организовали проверку по информации об осквернении памятной плиты. По данным ведомства, речь идёт о дорожной яме на улице Калинина в Кормиловке. Установлено, что осенью прошлого года муниципалитет проводил ремонтные работы мемориала памяти. Плиты с фамилиями погибших участников войны заменили на новые. Старые увезли на хранение в МУП «Жилищник».

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению органами местного самоуправления законодательства об увековечивании памяти погибших при защите Отечества, а также об охране памятников истории и культуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – подчеркнули в прокуратуре.

В свою очередь, первый замглавы Кормиловского района Евгений Маловичко заявил, что как только в администрации увидели фотографию, сразу выехали на место, однако ничего похожего на обломки памятных плит не обнаружили. По мнению Маловичко, снимок является фейковым и создан с целью провокации.

«Все эти действия – явная провокация, так как табличку использовали для того, чтобы сфотографировать, после чего она исчезла», – отметил он.

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#происшествия

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