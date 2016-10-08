Белогорские автоклубы откроют сезон автопробегом

Фото: cheltv.ru

Автолюбители Белогорска готовятся к открытию летнего автосезона. Масштабное мероприятие «Маршрут безопасности» с участием представителей 12 городских автоклубов состоится 13 мая. Мероприятие включает в себя выставку машин автоклубов, а также автопробег.

Первая часть пройдет в городском парке культуры и отдыха. На стадионе будут выставлены по одному автомобилю от каждого автообъединения города с соответствующей символикой. На сцене парка выступят творческие коллективы и солисты города. Для детей и взрослых подготовлены разнообразные конкурсы. Все мероприятие пройдет под лозунгом «За безопасность дорожного движения».

«Вторая часть нашего совместного мероприятия – автопробег. Он начнется в 16:00. Автомобили городских автоклубов проедут по центральным улицам Белогорска. В каждой группе по шесть транспортных средств. Автопробег будет организован таким образом, чтобы не создавать помех для движения остального транспорта», – рассказал инициатор мероприятия, администратор автоклуба «Маркообразные» Дмитрий Близнец.

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#Белогорск #транспорт

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Екатерина PL