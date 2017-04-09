Благовещенца, устроившего стрельбу в районе ж/д вокзала, взяли под стражу

Благовещенца, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, заключили под стражу. Мужчина устроил стрельбу в районе ж/д вокзала, а затем выстрелил в стража порядка. Горсуд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения прямо в областной больнице, где сейчас находится подозреваемый.

Как сообщало Амур.инфо, вечером 2 мая полицейским поступило сообщение от жителей Благовещенска о том, что в районе улицы Станционной из неизвестного автомобиля раздаются звуки, похожие на выстрелы. На место отправились наружные наряды патрульно-постовой службы полиции, ДПС, отдела Росгвардии по Амурской области.

По прибытии сотрудники ДПС блокировали проезд автомобилю нарушителя. Увидев приближавшихся стражей порядка, водитель выстрелил из огнестрельного оружия через боковое тонированное стекло машины в инспектора ДПС. Полицейский был ранен. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили оружие. Стрелка ранили, а после увезли в больницу.

Было возбуждено уголовное дело. Затем следователь обратился в суд об избрании меры пресечения. Он сослался на то, что мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления, за которое может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. При этом у следствия есть основания полагать, что, находясь на свободе, подозреваемый может скрыться или как-то воспрепятствовать следствию, например, оказать давление на свидетелей и потерпевших.

Суд учел все вышеперечисленное, а также то, что подозреваемый, ранее не был судим, но по месту проживания характеризуется отрицательно и по месту регистрации не проживает. Кроме того, принято во внимание и то, что уголовное дело находится в первоначальной стадии следствия, когда идет сбор и закрепление доказательств.

В связи с этим суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 3 июля 2017 года, сообщает горсуд.

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Екатерина PL