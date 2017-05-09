Амурчане до сих пор ищут пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны
Около 13 тысяч амурчан числятся пропавшими без вести во время Второй мировой войны. Цифра приблизительная. Для того чтобы узнать о судьбе каждого и назвать точные данные о пропавших, необходима постоянная работа по поиску. В Приамурье планируют открыть консультационные пункты, где помогут узнать информацию о родственниках, не вернувшихся с фронтов.
В День Победы в Амурской области стартовал проект «Судьба солдата». Впервые для жителей областной столицы 9 мая работал консультационный пункт, куда каждый желающий мог обратиться за помощью в поиске информации о родственниках, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Как сообщил председатель общественного совета проекта «Историческая память» Сергей Орлов, в муниципалитетах Приамурья начнут работать аналогичные стационарные пункты.
«В День Победы мы получили 25 запросов от амурчан об их родственниках. Например, Андрей Пантелеевич Собакарь был призван еще в 1940 году, а пропал без вести в Белоруссии, где служил в авиационном полку в июле 1941 года. Больше никаких данных родственникам неизвестно. Не было и похоронки. Полк мог погибнуть, документы могли пропасть, – рассказал Сергей Михайлович. – Любого солдата ищем, начиная с момента его призыва в армию. Делаем это вместе с родственниками. Узнаем, в какой части он служил, а дальше выясняем другие обстоятельства гибели человека».
Задача волонтеров поискового движения в рамках акции «Судьба солдата» – помочь установить судьбу пропавших солдат и найти места захоронения защитников Отечества. Все, что для этого необходимо – заполнить анкету-запрос данных о родном человеке, не вернувшемся с войны, и оставить свои координаты.
Сложность в работе могут создать неточности и описки в имени или фамилии пропавшего без вести солдата, допущенные при оформлении различных документов. Основное необходимое условие поиска пропавших без вести, по словам Сергея Орлова, – это совместная работа.
«В начале поиска мы просим сообщить наиболее полные данные о защитнике Отечества. Просим опросить всех родственников, соседей и друзей семьи, узнать, что известно или может быть известно об этом солдате. Собрать имеющиеся фотографии и письма с фронта. Важна любая, пусть даже и незначительная деталь. А дальше будем искать сведения о солдате», – пояснил Сергей Орлов.
В планах у поискового движения – открытие подобных пунктов на базе сети общественных приемных в местных отделениях партии «Единая Россия», чтобы каждый житель Приамурья смог обратиться за помощью в восстановлении памяти о близких, об этом сообщает пресс-служба амурского отделения «Единой России».
«Мы должны привлечь к работе по установлению судеб солдат Великой Отечественной и других войн не только родственников. Огромность задачи требует привлечение многих тысяч неравнодушных людей к этой работе. Известно, что из Амурской области было призвано на войну более 140 тысяч человек. В опубликованных в 1993-1997 годах Книгах Памяти Амурской области содержится 37 491 запись о погибших, умерших от ран и пропавших без вести. Более 13 тысяч амурчан из числа внесенных в эти книги числятся до сих пор пропавшими без вести. Многих в этих Книгах Памяти пока нет. Для того чтобы собрать недостающие сведения, мы должны выстроить систему помощи тем, кто ищет своих родных, распространить лучшие практики и накопленный опыт работы с базами данных Министерства обороны Российской Федерации, с архивными документами, а также с другими источниками важной информации. Дать возможность участия в поисковой работе на местах сражений. Защитники Отечества выполнили свой воинский долг, теперь наш долг – найти их», – подчеркнул Сергей Орлов.
Проект «Историческая память в Приамурье» начал свою работу в 2008 году.
Всего в Российской Федерации зарегистрировано 1 592 поисковых отряда общей численностью 43 127 человек. В 2016 году ими проведены 909 поисковых мероприятий, найдены останки 23 825 воинов, погибших при защите Отечества. Установлены имена 1 120 человек.
Министерством обороны Российской Федерации создано несколько баз данных, которые помогут в поиске пропавших без вести: электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» – www.podvignaroda.ru; информационный проект «Память Народа» – https://pamyat-naroda.ru.
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