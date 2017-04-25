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сегодня, 15:10 0

В Южной Корее создали уникальную беспохмельную водку

В Южной Корее создали уникальную беспохмельную водку
Фото: alicdn.com

Южнокорейским учёным удалось создать водку, которая не вызывает похмелье. Уникальной разработкой занимались специалисты из Чунгамского национального университета, передаёт «Федеральное агентство новостей».

Необычная соджу (корейская водка) получила название «O2 Lin». Главное отличие такого напитка заключается в том, что в его состав, помимо привычных компонентов, добавляется насыщенный кислород.

Как рассказали разработчики новинки, их водка по действию на организм напоминает кислородный коктейль. Она стимулирует работу мозга, даёт заряд энергии и даже способствует приобретению здорового внешнего вида и упругости кожи. Более того – по словам учёных, протрезвление после употребления «O2 Lin» наступает намного быстрее, чем после обычной соджу.

В каком виде будет продаваться такой напиток и когда он появится на прилавках в Южной Корее, специалисты пока не сообщают.

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#наука #технологии

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