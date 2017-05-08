В селе Кундур огонь уничтожил жилой дом

10 мая в селе Кундур на улице Архаринской загорелся частный жилой дом. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы пожарного поста села и добровольной пожарной дружины в общем составе шести человек и двух единиц техники.

На момент прибытия пожарных кровля дома горела открытым пламенем. Через шесть минут огонь локализовали, ещё через девять минут ликвидировали открытое горение.

Дом повреждён изнутри по всей площади, уничтожены кровля дома и веранда. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL