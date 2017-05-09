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Бумажные кораблики с именами погибших солдат пустили по реке в Зейском районе

Бумажные кораблики с именами погибших солдат пустили по реке в Зейском районе

В селе Ивановка Зейского района в честь Дня Победы прошла акция «Кораблик памяти». Так молодежь отдала дань памяти солдатам, не вернувшимся с фронта.

Памятная акция в амурском селе проходит второй год подряд. «Кораблик надежды» придумали сотрудники учреждения культуры Ивановки. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны дети пускают бумажные кораблики с зажженными свечами и именами погибших бойцов по реке Уркан. В этом году бумажная флотилия состояла из 44 именных корабликов.

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#жизнь #культура #память

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