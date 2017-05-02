Амурские бадминтонисты завоевали 8 медалей на чемпионате Забайкальского края

6 и 7 мая в Чите проходили чемпионат и первенство Забайкальского края по бадминтону. Впервые в нем приняли участие спортсмены Амурского бадминтонного клуба из Благовещенска.

В упорной борьбе благовещенцы Кирилл и Ольга Чирковы завоевали 8 медалей, из которых 4 – золотые и четыре – серебряные.

Всего в чемпионате принимали участие около пятидесяти спортсменов из Читы, посёлка Агинский, пгт Моготуй и Благовещенска.

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#спорт

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Анастасия Болотина