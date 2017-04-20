Десятки людей пострадали при двойном взрыве в торговом центре Таиланда (видео)

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Два крупных взрыва прогремели в провинции Паттани в Таиланде во вторник, 9 мая. ЧП случилось возле торгового центра. По последним данным, в больницы госпитализированы около 60 человек, передаёт VSE42.Ru со ссылкой на Bangkok Post.

Первая бомба взорвалась в 14:10 по местному времени, второй взрыв раздался спустя несколько минут. Одно взрывное устройство было заложено рядом с рестораном в торговом центре Big C Supercenter, ещё одно находилось в грузовике, припаркованном неподалёку. Прибывшие на место специалисты нашли также третье взрывное устройство, которое не успело сдетонировать.

В результате двойного взрыва пострадало, по различным данным, от 56 до 59 человек, среди пострадавших много детей. Сейчас для всех раненых в срочном порядке ищут донорскую кровь.

Начато расследование. Известно, что на грузовике, в котором находилась одна из бомб, были номерные знаки провинции Ялла, соседней с Паттани. Три провинции юга Таиланда – Паттани, Ялла и Наративат – ранее входили в состав полунезависимого султаната, и находятся на границе с Малайзией. Сейчас эти районы являются местом дислокации радикальных исламистских группировок, которые требуют отделения этого региона, населённого, в основном, мусульманами, от буддистского Таиланда.

Как отмечают в местной полиции, атака на супермаркет Big C также напоминает «почерк сепаратистов». У стен магазина сначала сработало одно взрывное устройство, а через несколько минут взорвался пикап, припаркованный у одного из выходов. «Это свидетельствует о том, что злоумышленники преследовали своей целью массовое убийство. К счастью, подозрительный автомобиль был вовремя замечен охраной, а люди эвакуированы через другой выход», – сообщил представитель регионального командования Прамот Промин.

В то же время местные власти исключают причастность к случившемуся террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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#происшествия

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Алексей Воскобойников