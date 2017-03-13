Маленькой благовещенке нужен курс реабилитации в Екатеринбурге

250 тысяч рублей дадут возможность Алисе Лаптевой научиться ползать, сидеть и сказать первые слова. Именно такая сумма требуется на то, чтобы привезти 1,5-летнюю Алису в Екатеринбург и пройти курс лечения и реабилитации.

Мама маленькой Алисы знает наизусть все традиционные и альтернативные методики лечения, перечисляет имена известных врачей, давших названия различным практикам и способам терапии. Оксана Лаптева не теряет надежды на то, что дочь сначала научится ползать и сидеть, а затем обязательно сможет говорить и ходить самостоятельно.

Девочке могут помочь курсы реабилитации, высокотехнологичное оборудование и специалисты. Этого в Благовещенске нет. Поэтому семье нужны деньги. Сейчас средства семьи Лаптевых по-прежнему уходят на ежедневные массажи, бассейн, терапию ЛФК и бассейн для младшей дочери Алисы. Список диагнозов слишком большой для ребёнка полутора лет: органическое поражение мозга, симптоматическая фокальная эпилепсия, левосторонний гемипарез, астигматизм.

В марте 2017 года читатели Амур.инфо помогли собрать необходимую сумму на курс реабилитации для Алисы. «Мы съездили на нашу первую реабилитацию в Екатеринбург на две недели, и у нас после этой поездки есть результат. Раньше Алиса лежала больше, и иногда переворачивалась, а теперь она постоянно вертится, пытается сесть, ползти, но пока руки и ноги слабоваты. Также у нас появился долгожданный лепет после особой техники артикуляционного массажа, и нам просто жизненно необходим второй курс реабилитации. Мы с Алисушкой просим вас снова о помощи», – обратилась в редакцию мама малышки Оксана Лаптева.

В Благовещенске девочке оказывают помощь, но усилий местных терапевтов явно недостаточно. Прогресс в развитии дочери родители связывают именно с пройденным в Екатеринбурге курсом реабилитации. В идеале в год требуется проходить четыре таких курса.

Мама Алисы ведет страничку в Инстаграм (@helpalice_blg), где делится фотографиями Алисы и указывает, сколько средств уже удалось собрать. На данный момент у семьи есть порядка 20 000 рублей, нужно еще 230 000.

Желающие помочь могут перечислить средства родителям Алисы.

Карта Сбербанка: 6390 0203 9005 00 07 17 (мама Лаптева Оксана Геннадьевна).

Номер телефона, привязанный к карте: 8924-441-97-67.

Карта Сбербанка 4276 0300 1380 5409 (папа Лаптев Иван Игоревич, телефон 8924-141-26-72).

Яндекс кошелек 410013676049421.

Web Money Z817780530740 – доллары США.

R785062630623 – Российские рубли.

Просмотров всего: 467

#дети #жизнь #здоровье

распечатать

Анастасия Болотина