Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:25 0

У приморского инвалида среди бела дня украли электроколяску

У приморского инвалида среди бела дня украли электроколяску
Фото: deita.ru

Во Владивостоке у 25-летнего инвалида украли электрическую коляску-скутер. Кража произошла на улице Терешковой – два парня и две девушки пояснили охраннику, что забирают коляску для родственников и спокойно её увезли. Об этом сообщает ИА «Дейта».

«Эту коляску подарил нам предприниматель в 2014 году. Он специально её заказывал через Китай, чтобы было дешевле. Сейчас она стоит очень дорого, порядка 200 тысяч рублей. Пока даже сыну не рассказала о случившемся, чтобы его не расстраивать!» – рассказала Елена Павлиненко, мама сына-инвалида Сергея.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Охранник, ставший невольным участником происшествия, даёт показания.

Ранее ИА «Дейта» уже писало о проблемах этой семьи – Елена Павлиенко обратилась в редакцию с просьбой привлечь внимание властей на ужасное состояние дороги у дома, где живёт она с сыном-инвалидом. Сергей Павлиенко, который и так сильно ограничен в передвижениях, в последнее время вообще был лишён возможности гулять – дорогу перед домом инвалидная коляска осилить не может. Последний раз ремонт здесь делали почти десять лет назад

Просмотров всего: 89

#Дальний Восток #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Благовещенца, устроившего стрельбу в районе ж/д вокзала, взяли под стражу
Происшествия

В селе Кундур огонь уничтожил жилой дом

сегодня, 15:07
В России и мире

Десятки людей пострадали при двойном взрыве в торговом центре Таиланда (видео)
Происшествия 3

За кражу денег с карт благовещенец попал в колонию строгого режима