У приморского инвалида среди бела дня украли электроколяску

Фото: deita.ru

Во Владивостоке у 25-летнего инвалида украли электрическую коляску-скутер. Кража произошла на улице Терешковой – два парня и две девушки пояснили охраннику, что забирают коляску для родственников и спокойно её увезли. Об этом сообщает ИА «Дейта».

«Эту коляску подарил нам предприниматель в 2014 году. Он специально её заказывал через Китай, чтобы было дешевле. Сейчас она стоит очень дорого, порядка 200 тысяч рублей. Пока даже сыну не рассказала о случившемся, чтобы его не расстраивать!» – рассказала Елена Павлиненко, мама сына-инвалида Сергея.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Охранник, ставший невольным участником происшествия, даёт показания.

Ранее ИА «Дейта» уже писало о проблемах этой семьи – Елена Павлиенко обратилась в редакцию с просьбой привлечь внимание властей на ужасное состояние дороги у дома, где живёт она с сыном-инвалидом. Сергей Павлиенко, который и так сильно ограничен в передвижениях, в последнее время вообще был лишён возможности гулять – дорогу перед домом инвалидная коляска осилить не может. Последний раз ремонт здесь делали почти десять лет назад

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#Дальний Восток #происшествия

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Алексей Воскобойников