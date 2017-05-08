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Ани Лорак: Украине надо переболеть

Ани Лорак: Украине надо переболеть

После концерта в Благовещенске Ани Лорак дала интервью журналисту «Альфа-канала» Сергею Логвинову для программы «С любимыми не расставайтесь». Популярная певица рассказала о семье, творчестве, российском шоу-бизнесе и своем отношении к Украине и празднику 9 Мая.

«Ну какое у меня может быть отношение к этому празднику, если оба моих деда воевали! По папиной линии дед был танкистом, а по маминой – летчиком. Оба мои дедушки были героями. У обоих было по ордену Красной Звезды. У дедушки по маминой линии, когда он выходил на парад, не было свободного места на кителе. Сплошь ордена и медали.

Я так этим гордилась и до сих пор считаю, что это великий праздник, который объединил многие народы. Потому что сражались все за этот День Победы. Хочется всем пожелать только одного – мира. Кто бы мог подумать, что пожелание мира сегодня будет настолько актуальным?! Вот просто – можно, чтобы не было войны? Со всем остальным мы справимся, стерпимся, слюбимся, что называется, выдержим. Можно только, чтобы сильные мира сего нам обеспечили в том числе и лучшее отношение между нашими народами: русским и украинским», – поделилась Ани Лорак с автором программы «С любимыми не расставайтесь» Сергеем Логвиновым.

8 мая народная артистка Украины выступила в ОКЦ перед благовещенцами со своей сольной программой «Каролина».

Интервью с Ани Лорак выйдет в эфир в программе «С любимыми не расставайтесь» на телеканале «ТНТ-Благовещенск» 20 и 27 мая, в эфире «Альфа-канала» и телеканала «Культура» – 21 и 28 мая. Видеоверсия также будет опубликована на Амур.инфо.

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#жизнь #концерты #культура #Украина

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