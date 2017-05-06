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Дождь от слабого до сильного: прогноз погоды в Амурской области на 11 мая

Дождь от слабого до сильного: прогноз погоды в Амурской области на 11 мая
Фото: instagram

В Амурской области 11 мая установится переменная облачность, местами пройдет слабый, умеренный дождь. В отдельных районах дождь будет сильным. Возможны грозы. Ветер подует с востока и юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду, местами его порывы достигнут 14-19 метров в секунду.

Температура в Приамурье составит 21…26 градусов выше нуля, местами по северу в осадках – плюс 11…16 градусов.

В Благовещенске 11 мая установится переменная облачность, ожидается небольшой кратковременный дождь. Юго-восточный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 22…24 градуса тепла.

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#погода

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