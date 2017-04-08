Дешевые лекарства в России могут подорожать из-за изменения порядка ценообразования

Фото: vitaportal.ru

Изменить порядок ценообразования на лекарства нижнего ценового сегмента намерено российское правительство. В результате цены могут вырасти на фармацевтические препараты, которые сейчас стоят меньше 50 рублей. Об этом сообщают «Известия».

Изменить порядок могут с 1 января 2018 года. Тогда недорогие лекарства могут подорожать на 15 %. Такие прогнозы уже сейчас делают эксперты.

Правительство прорабатывает вопрос об изменении регулирования цен в пользу производителей. Многие компании жалуются на то, что им невыгодно выпускать целый ряд недорогих лекарств из-за жесткого регулирования. В феврале прошлого года ФАС установила, что 197 препаратов из списка жизненно необходимых, стоимостью до 50 рублей, были сняты с производства. Изменить порядок чиновники хотят, чтобы не допустить исчезновения таких препаратов с рынка. Формировать их стоимость могут начать исходя из ситуации на рынке. А это позволит повышать цены больше, чем на уровень инфляции, как это происходит сейчас.

Вопрос прорабатывают Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба.

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Нино Кохреидзе