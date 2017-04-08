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сегодня, 12:58 4

Дешевые лекарства в России могут подорожать из-за изменения порядка ценообразования

Дешевые лекарства в России могут подорожать из-за изменения порядка ценообразования
Фото: vitaportal.ru

Изменить порядок ценообразования на лекарства нижнего ценового сегмента намерено российское правительство. В результате цены могут вырасти на фармацевтические препараты, которые сейчас стоят меньше 50 рублей. Об этом сообщают «Известия».

Изменить порядок могут с 1 января 2018 года. Тогда недорогие лекарства могут подорожать на 15 %. Такие прогнозы уже сейчас делают эксперты.

Правительство прорабатывает вопрос об изменении регулирования цен в пользу производителей. Многие компании жалуются на то, что им невыгодно выпускать целый ряд недорогих лекарств из-за жесткого регулирования. В феврале прошлого года ФАС установила, что 197 препаратов из списка жизненно необходимых, стоимостью до 50 рублей, были сняты с производства. Изменить порядок чиновники хотят, чтобы не допустить исчезновения таких препаратов с рынка. Формировать их стоимость могут начать исходя из ситуации на рынке. А это позволит повышать цены больше, чем на уровень инфляции, как это происходит сейчас.

Вопрос прорабатывают Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба.

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#жизнь #здоровье #цены

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Какие лекарства в наших аптеках дешёвые? Пакетик борной кислоты 10г стоит 50 руб, точнее стоил, давно не покупала. А жизненно необходимые лекарства все за 1.000. В аптеке отдаёшь больше денег, чем в супермаркете. Это простая спекуляция, а прокуратура проверила.... и нарушений не нашла.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Простой пример - таблетки от кашля с термолисом, раньше копейки стоили, а теперь их выпускают в коробочке с модным дизайном, и стоит упаковка из 10 шт 40р. Уголь активированный - та же история.

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    всё правильно,надо повысить стоимость дешёвых лекарств,да не забыть с 1 января 2018 года заморозить пенсии малообеспеченным пенсионерам на уровне 2016 года,как это было сделано в 2017 году.

  • OlgaIv

    OlgaIv
    51 минута назад

    План №1 по сокращению числа пенсионеров в действии.

    План №2 - увеличение пенсионного возраста.

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