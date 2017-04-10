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10мая
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Амурский министр здравоохранения получил медаль «За заслуги» от ветеранов Афганистана

Амурский министр здравоохранения получил медаль «За заслуги» от ветеранов Афганистана

Медаль «За заслуги» министру здравоохранения Амурской области Николаю Тезикову и главному врачу четвертой благовещенской поликлиники Наталье Дубоделовой вручил руководитель регионального объединения инвалидов войны и военной службы «Память».

Вручение награды приурочили ко Дню Победы. Медаль «За заслуги» – награда новая. Она была учреждена российским Союзом ветеранов Афганистана в 2004 году.

«Награждение производится только по решению правления российского Союза ветеранов Афганистана за осуществление конкретных и полезных для ветеранского движения дел. Николай Тезиков удостоен медали за помощь нашим амурским ветеранам, за реальную заботу о них и понимание наших насущных проблем. С какой бы просьбой мы к нему ни обращались, к примеру, по санаторно-курортному лечению или по другим вопросам, Николай Львович всегда шел нам навстречу и принимал самое активное участие в решении проблем», – отметил во время награждения руководитель амурского общественного объединения инвалидов войны и военной службы «Память» Исмаил Усманджанов.

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#военные #областная власть

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