Амурских школьников и студентов на каникулах займут работой

Фото: amazonaws.com

Отдыхом, оздоровлением и занятостью в Амурской области в летние каникулы 2017 года хотят охватить больше детей, чем в предыдущие годы. И если по отдыху цифры остаются на уровне прежних лет, то с трудоустройством дела идут в гору. Летнюю оздоровительную кампанию в Приамурье обсудили на заседании межведомственной комиссии в амурском правительстве.

«Министерство образования и науки области проводит планомерную работу по расширению охвата детей отдыхом, оздоровлением и занятостью на летний период. В текущем году в различные формы отдыха и оздоровления детей, как и в 2016-м, планируется вовлечь около 70 тысяч школьников. А вот по трудовому воспитанию этим летом цифра будет несколько больше. В прошлом году в трудовую четверть были вовлечены около 40 тысяч детей. Ребята занимались в школьных лесничествах, производственных, строительных, путинных и полевых бригадах, педотрядах. В этом году за счет увеличения количества студенческих отрядов работающих детей будет на сто человек больше», – подчеркнула на заседании заместитель министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова.

Продолжит работу летняя смена для особенных детей «Дети, которые могут все». 12 мая в министерстве проведут собрание с родителями, у которых есть дети с ОВЗ. На нем с родителями обсудят, какие еще формы занятости можно организовать для этой категории ребят.

Для детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот за счет бюджетных средств в этом году приобретут около 2 400 путевок в загородные лагеря. В общей сложности из этой категории детей отдыхом и оздоровлением охватят 6 000 человек.

Средняя стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря Приамурья осталась на уровне прошлого года и составляет около 25 тысяч рублей. Часть затрат родителям компенсируют из областного бюджета.

Просмотров всего: 238

#дети #жизнь #отдых #работа #студенты

распечатать

Нино Кохреидзе