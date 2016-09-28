В кафедральном соборе в Благовещенске амурчане примут обет трезвости

Фото: blaginform.ru

18 мая в Благовещенске пройдет праздник в честь иконы «Неупиваемая Чаша». Православная церковь в этот день будет возносить особые молитвы об освобождении страждущих винопитием и наркоманией от губительных пристрастий и зависимостей. Служба пройдет в кафедральном соборе.

Божественная литургия и молебен пройдут в кафедральном соборе в переулке Релочном. Начнется богослужение в 10 часов утра. Также во время службы пройдет освящение воды, а все желающие смогут принять обет трезвости.

Тему трезвости после обеда обсудят в Амурской областной научной библиотеке имени Муравьёва-Амурского. В 14 часов там начнется научно-практическая конференция «Православие – трезвая религия. Концепция Русской православной церкви об утверждении трезвости и профилактике алкоголизма. Формы и методы работы».

Мероприятия совместно организовали: Благовещенская епархия, Амурское региональное отделение Союза борьбы за народную трезвость, клуб «Разум», Православная гостиная, Амурская областная научная библиотека. К участию приглашают всех желающих, сообщается на официальном сайте Благовещенской епархии.

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#жизнь #здоровье #религия

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Нино Кохреидзе