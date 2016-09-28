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сегодня, 11:41 3

В кафедральном соборе в Благовещенске амурчане примут обет трезвости

В кафедральном соборе в Благовещенске амурчане примут обет трезвости
Фото: blaginform.ru

18 мая в Благовещенске пройдет праздник в честь иконы «Неупиваемая Чаша». Православная церковь в этот день будет возносить особые молитвы об освобождении страждущих винопитием и наркоманией от губительных пристрастий и зависимостей. Служба пройдет в кафедральном соборе.

Божественная литургия и молебен пройдут в кафедральном соборе в переулке Релочном. Начнется богослужение в 10 часов утра. Также во время службы пройдет освящение воды, а все желающие смогут принять обет трезвости.

Тему трезвости после обеда обсудят в Амурской областной научной библиотеке имени Муравьёва-Амурского. В 14 часов там начнется научно-практическая конференция «Православие – трезвая религия. Концепция Русской православной церкви об утверждении трезвости и профилактике алкоголизма. Формы и методы работы».

Мероприятия совместно организовали: Благовещенская епархия, Амурское региональное отделение Союза борьбы за народную трезвость, клуб «Разум», Православная гостиная, Амурская областная научная библиотека. К участию приглашают всех желающих, сообщается на официальном сайте Благовещенской епархии.

Просмотров всего: 303

#жизнь #здоровье #религия

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    17 минут назад

    Когда католикам кастёл на Горького отдадут?

  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    13 минут назад



    «Православие – трезвая религия.



    аж поперхнулся... попы начали продавать безалкогольный кагор?!! а детей херней поят тоже безалкогольной?

    в гугле -

    "пьяный православный священник" - Результатов: примерно 375 000

  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    11 минут назад

  • Nikodim

    Nikodim
    7 минут назад

    дело хорошее, но всегда было интересно: если религия за трезвость, то почему именно вино - кровь Христа? ни виноградный сок, ни вода и прочие неалкогольные жидкости? причищаются кагором... понятно, что в малых дозах, но все-таки?

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