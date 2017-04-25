Учёные: жизнь на Земле зародилась не в океане, а на суше

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Австралийские учёные обнаружили одни из самых древних следов жизни, сформировавшиеся в окрестностях горячих гейзеров на суше примерно 3,5 миллиарда лет назад. Это может свидетельствовать о том, что жизнь на Земле зародилась не на береговом шельфе, как считалось ранее, а в окрестностях горячих гейзеров на суше, передаёт «Федеральное агентство новостей».

Своими выводами учёные поделились на страницах журнала Nature Communications. Как отмечает исследователь Тара Джокич из университета Нового Южного Уэльса (Австралия), современные горячие источники практически не отличаются от тех, что действовали миллиарды лет назад.

«Схожая структура отложений формации Дрессер и пород у современных гейзеров говорит о том, что древние горячие источники не сильно отличались по своему облику и свойствам от их современных “наследников”. Нечто похожее могло происходить и на Марсе, и нам следует сосредоточить поиски жизни на его поверхности, изучая подобные отложения», – заявила Джокич.

Первые живые организмы появились на Земле во время архейской эры, и пока не существует общепринятой точки зрения насчёт того, как и когда зародилась жизнь. На сегодняшний день есть несколько ископаемых свидетельств того, что микробы уже существовали в первичном океане нашей планеты примерно 3,4 миллиарда лет назад, однако многие учёные считают, что жизнь могла зародиться гораздо раньше этой отметки.

В последние годы всё большее количество эволюционистов-биологов приходит к мысли о том, что жизнь могла зародиться не в океанах Земли, а на поверхности суши, в озёрах и у жерл гейзеров и вулканов, отмечает РИА Новости. В пользу этого факта говорит то, что на суше присутствовал ряд критически важных элементов, в том числе молибден, бор и азот, которых было крайне мало в «супе» первичного океана. Об этом же говорят генетики, недавно воскресившие геном «Луки», микроба-предка всей жизни на Земле.

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#жизнь #наука

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Алексей Воскобойников