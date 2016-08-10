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За кражу денег с карт благовещенец попал в колонию строгого режима

За кражу денег с карт благовещенец попал в колонию строгого режима

Жителя областного центра Приамурья суд приговорил к двум годам и шести месяцам колонии строгого режима. Мужчина дважды украл деньги со счетов своих знакомых, воспользовавшись их доверчивостью.

По сообщению пресс-службы Благовещенского городского суда, ранее судимый мужчина дважды совершил преступление, оба в июле 2016 года. Взяв у своих знакомых банковские карты мужчина снимал деньги. В общей сумме преступник украл 23 тысячи рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался. Суд учёл смягчающие обстоятельства – явку с повинной по одному эпизоду, наличие детей и содействие следствию, а также отягчающие – рецидив преступления. Ближайшие 30 месяцев мужчина проведёт в колонии.

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#жизнь #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Br35

    Br35
    15 минут назад

    Два года за 20к. Ацт. За 20к надо сажать на 1 месяц. Ну, со всеми вытекающими конечно, сгуха, опущение и все такоею Зато арифметически верно.

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