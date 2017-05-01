Амурчанам предлагают взять на летние каникулы ребенка из детдома

Министерство социальной защиты населения Амурской области приглашает амурчан принять участие в традиционной акции «Каникулы в семье» и пригласить в гости на лето воспитанников детских домов и приютов. В 2016 году каникулы в гостевых семьях провели 183 ребёнка, более 60 детей в дальнейшем переданы в эти семьи под постоянную опеку.

Гостевой режим – это форма помощи ребёнку из детдома без оформления его постоянного проживания в семье. По словам специалистов, такая поддержка помогает ребёнку выйти за рамки, созданные системой воспитательного учреждения, прочувствовать, как живёт семья, получить навыки ведения хозяйства и общения со взрослыми и другими детьми в семейном кругу. В некоторых случаях гостевой режим используется как подготовка ребёнка и семьи к постоянному размещению на опеку или усыновление.

Для оформления гостевого режима необходимы следующие документы: копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала); справка органов внутренних дел об отсутствии судимости; справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у кандидата инфекционных заболеваний в открытой форме или психических заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма, либо медицинское заключение по форме 164/у.

В течение пяти дней после предоставления документов в органы опеки и попечительства специалисты обязаны провести обследование условий жизни семьи. Если всё в порядке, то выдаётся заключение о возможности временной передачи ребёнка в семью, которое действительно в течение двух лет. Но итоговое решение о возможности гостевых посещений для ребёнка принимает руководитель учреждения – то есть после получения заключения гражданин должен обращаться напрямую в детский дом, интернат или приют.

«На гостевой режим рекомендуют приглашать детей старше 10 лет. В этом возрасте ребёнку уже можно объяснить, что он идёт в гости к друзьям, а не в новую семью и почему он должен вернуться. В настоящий момент в Приамурье живут более 900 детей, оставшихся без попечения родителей, 80 % из них – дети старше 10 лет. Все они нуждаются в друзьях и наставниках», – сообщают в амурском министерстве соцзащиты.

За консультацией по вопросам оформления гостевого режима можно обращаться в органы опеки и попечительства по месту жительства, а также в ресурсный центр по подготовке и сопровождению замещающих семей регионального минсоцзащиты: (4162) 200-269, 200-242.

Просмотров всего: 591

#дети

распечатать

Екатерина PL