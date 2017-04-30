За сутки в Приамурье зарегистрировали 20 палов сухой травы

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9 мая на территории Приамурья пожарные зарегистрировали 20 палов сухой растительности. С огнем боролись 125 пожарных и отряды добровольцев.

Сухостой горел в Мазановском, Октябрьском, Серышевском, Белогорском, Бурейском, Константиновском, Магдагачинском и Ивановском районах, а также в поселке Прогресс, городах Шимановске и Благовещенске. В тушении на территории области задействовали 36 единиц техники. Со всеми возгораниями огнеборцы справились.

По данным мониторинга «Амурской авиабазы», на территории области на текущий момент второй класс пожарной опасности действует в 16 районах: Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Зейском, Октябрьском, Ромненском, Тамбовском, Тындинском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Мазановском, Серышевском и Селемджинском районах. В четырех районах – Благовещенском, Свободненском, Сковородинском и Шимановском – установлен третий класс пожарной опасности.

Для предупреждения природных пожаров и поиска виновных возгораний в Приамурье 9 мая работали 285 патрульных групп. С начала пожароопасного периода государственные инспекторы по пожарному надзору составили 683 протокола о нарушении мер пожарной безопасности. Другие надзорные органы – 1 524 протокола.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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Нино Кохреидзе