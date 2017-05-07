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сегодня, 11:09 1

В Благовещенске разыскивают очевидцев ДТП на улице Калинина

В Благовещенске 8 мая в 21:33 в районе дома № 127 по улице Калинина произошло ДТП. Неустановленный водитель, управляя автомобилем Mazda RX-8 белого цвета (государственный регистрационный знак Е993МВ28), столкнулся с Nissan Tiida Latio и скрылся.

В результате происшествия автомобили получили повреждения. Сейчас полицейские разыскивают водителя «мазды», покинувшего место ДТП.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии или самого водителя. Тех, кому удалось запечатлеть ДТП на видеорегистратор, просят предоставить запись в Госавтоинспекцию. Любую информацию об этом ДТП можно сообщить в группу розыска ГИБДД по телефонам: 59-46-86 или 8-999-165-32-64.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    29 минут назад

    База номеров упала?

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