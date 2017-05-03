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сегодня, 11:02 0

При обрушении стены в жилом доме в Хакасии погиб ребёнок

При обрушении стены в жилом доме в Хакасии погиб ребёнок
Фото: xakac.info

В Хакасии ребёнок погиб в результате обрушения межкомнатной стены и части потолочного перекрытия в жилом доме. Еще двое – ребёнок и взрослый получили травмы. Трагедия произошла в посёлке Аскиз, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

«ЧП произошло на втором этаже двухэтажного дома. Пострадавшие, ребёнок и взрослый, госпитализированы в Аскизскую центральную районную больницу. Их состояние опасений у медиков не вызывает», – рассказал собеседник агентства.

На сайте Главного управления МЧС по Республике Хакасия указано, что в момент обрушения в квартире находились семь человек. По предварительной версии, причиной инцидента стал разрыв электрического водонагревателя.

Спасатели эвакуировали из здания 42 человек, в том числе 14 детей. Для них подготовлен пункт временного размещения на базе местной школы. На месте проводятся работы по разбору завала. Запланировано заседание районной комиссии по ЧС по оказанию помощи жильцам и оценке дома к дальнейшей эксплуатации.

27 апреля в городе Бийск Алтайского края в многоэтажном жилом доме из-за обрушения лестницы престарелая женщина провалилась в подвал. Пролёт обрушился на первом этаже здания. Пенсионерка получила несколько ушибов, ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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#дети #МЧС #происшествия

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