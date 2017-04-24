Из-за ремонта в Благовещенске 10 мая закроют для движения несколько улиц

Фото: n-vartovsk.ru

В Благовещенске 10 мая дорожники начинают ремонтировать проезжую часть по улице Новой, в переулке Св. Иннокентия и на перекрестке улиц Ленина и Шимановского. Движение на этих участках дорог для автомобилистов ограничат. Дорожное покрытие ремонтируют после аварийно-восстановительных работ.

Полностью для движения закрыт участок улицы Новой между Зейской и Амурской. Здесь с 10 мая ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия в рамках федеральной целевой программы по объекту «Реконструкция канализационного коллектора». Работать на этом участке дорожники будут до 30 мая.

Движение в одном из направлений 10 мая ограничат в переулке Св.Иннокентия между Краснофлотской и Ленина, а также на участке между Ленина и Зейской. Половину проезжей части перекрывают с 8:00 до 20:00 в связи с работами по восстановлению элементов благоустройства, которые повредили зимой во время устранения коммунальных аварий. Также на ремонт дорожники закроют перекресток улиц Ленина и Шимановского.

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#жизнь #ЖКХ #транспорт

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Нино Кохреидзе