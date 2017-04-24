Амурская область заняла третье место на дальневосточных юношеских играх боевых искусств

В воскресенье, 7 мая, завершились II дальневосточные юношеские игры боевых искусств в Хабаровске. В них участвовали и амурчане. Амурскую область представляло более 100 спортсменов в шести видах: кикбоксинг, всестилевое карате, ушу саньда, айкидо, джиу джитсу, рукопашный бой.

В общекомандном зачёте Амурская область заняла третье место. Кубок вручили президенту Амурского филиала РСБИ Александру Синькову. Александр Николаевич отметил высокий уровень организации игр: «Я доволен, что лично присутствовал на играх и видел все своими глазами. Наши спортсмены показали отличный результат и справились с поставленной задачей».

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Екатерина PL