Навальному, пострадавшему при нападении, прооперировали глаз в Испании

Фото: Instagram

Алексею Навальному, получившему травму при нападении на него в конце апреля, прооперировали правый глаз в испанской Барселоне. По словам оппозиционера, восстанавливать зрение ему придётся довольно долго. Об этом пишет «Интерфакс».

«Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует и вчера сделал операцию», – написал Навальный в Instagram во вторник, 9 мая. Он отметил, что уже сейчас может ходить без повязки на глазу, однако зрение будет восстанавливаться ещё несколько месяцев. «Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б)», – констатировал оппозиционер.

27 апреля неизвестный напал на Навального в Москве, плеснул ему в лицо зелёнкой. В результате оппозиционер получил повреждения зрачка и роговицы правого глаза. Днём позже полиция начала проверку по факту химического ожога глаз у пострадавшего политика.

Это не первый подобный случай. Месяцем ранее в Барнауле, куда оппозиционер приехал на открытие своего избирательного штаба, его также забросали шариками с зелёнкой. К произошедшему Навальный отнёсся с юмором, сравнив себя с персонажем фильма «Маска».

Алексей Навальный дважды условно осуждён по делу о хищении более 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше», а также хищения средств предприятия «Кировлес», в связи с чем должен дважды в месяц отмечаться в территориальной уголовно-исполнительной инспекции. На днях Навальный получил загранпаспорт, о чем сообщил на своём сайте. Инспектор ФСИН ранее предупредила политика о невозможности выехать за границу. Однако позднее временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Мосгорсуда Кирилл Рябчиков уточнил, что приговор Навальному по делу о хищении средств у компании «Ив Роше» не содержит прямых запретов для осуждённого на выезд за рубеж.

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Алексей Воскобойников