Работу группы по присмотру за детьми в Благовещенске приостановили за антисанитарию

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Благовещенский городской суд приостановил деятельность группы по присмотру и уходу за детьми из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Дети попали в больницу.

Поводом для проверки послужили случаи заражения детей. Двое малышей попали в больницу с сальмонеллезом, один – с острой кишечной инфекцией. У всех заболевших диагностировали острые смешанные заболевания, вызванные различными инфекциями.

Дети посещали группу по присмотру и уходу за детьми «Бусинка», принадлежащую частному предпринимателю. Группу женщина организовала в своей двухкомнатной квартире в девятиэтажке на улице Комсомольской. Услугами предпринимателя пользовались родители детей от года до 2,5 лет. Работала группа с 7 утра до 19 часов.

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства, которые создавали прямую угрозу жизни и здоровью детей. Условия в помещении могли привести к возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний среди детей – к такому выводу пришли специалисты амурского управления Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что в помещении было жарко, бытовые приборы для контроля температуры отсутствовали, продукты питания хранились вперемешку с детскими игрушками, а на кухне на продуктах и кухонной утвари отсутствовала обязательная маркировка. Отсутствовало разработанное меню и журнал контроля готовых блюд.

По результатам лабораторных исследований 25 смывов с объектов окружающей среды отобранных в группе, в трех специалисты обнаружили бактерии группы кишечных палочек, которые относятся к санитарно-показательным и условно-патогенным группам микроорганизмам.

В суде руководитель частной группы по присмотру за детьми подтвердила, что допускала частично нарушения санитарных правил, но приняла все меры, чтобы нарушения устранить. Женщина предположила, что инфекцию дети могли получить в другом месте, а к ней у родителей претензий не было.

Тем не менее суд признал предпринимательницу виновной в совершении административного правонарушения и решил приостановить деятельность группы на 90 суток. До 2 августа женщина должна устранить все нарушения, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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Нино Кохреидзе