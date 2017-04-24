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В России может появиться налог на малодетность

В России может появиться налог на малодетность
Фото: uznamania.ru

Налог на малодетность может появиться в скором времени в России. Это сделают в целях поддержки многодетных семей. Проект концепции соответствующего закона направлен президенту РФ директором Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым, передают «Известия».

Как пояснил автор инициативы, сегодня 6,5 % российских семей – многодетные. При этом они растят почти 20 % всех детей в стране. Документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность.

Юрий Крупнов также рассказал изданию, что цель законопроекта – принципиально изменить и повысить статус многодетных семей (в России их 1,5 миллиона), что позволит к 2030 году решить демографические проблемы.

Ответственными за прохождение закона предлагается сделать Минобороны и Минэкономразвития России, поскольку в перспективе закон призван содействовать решению проблемы трудовых ресурсов и обеспечению обороноспособности страны.

Концепция закона предусматривает разделение многодетных семей на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Такое разделение позволит дифференцировать меры поддержки и сделать их максимально адресными, пояснил Крупнов. При этом многодетную семью в документе определяют как «полную семью, за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющую трёх и более детей (младший не должен достигать 18 лет)».

Предлагается установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тысяч для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тысяч – с пятью-семью и 100 тысяч рублей – при наличии восьми и более детей. Кроме того, многодетным семьям могут оказывать помощь в виде конкретных вещей или услуг (музыкальный инструмент, абонемент в консерваторию или фитнес-клуб, турпутёвка).

Также предлагается ввести специальный налог на малодетность (для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребёнком) – его размер пока не уточняется.

Просмотров всего: 2482

#дети #жизнь #закон #налоги

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Ляль Дикий

    Ляль Дикий
    2 часа назад

    предлагаю ввести налог на здравый смысл для подобных Юриев Крупновых и иже с ними.

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    1 час назад

    на отсутствие здравого смысла?

    а вообще меня всегда поражало наличие каких то мутных институтов не понять чего без каких либо полномочий, с непонятными функциями, зато с громкими наукообразными названиями и, наверное, неплохими окладами.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А мне кажется, весьма разумное решение - за счёт нежелающих растить своих детей поддерживать многодетные семьи.

    Кстати, во времена СССР подобный налог был и никто особо не возмущался.

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    За деньги можно купить любую "бесплодную" справку. Глупости, конечно. Кто будет иметь допуск к медицинской тайне (бесплодие) при удержании налога? Бухгалтер? Кадровик? Инспектор из налоговой?

    Был же такой налог "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан", вполне нормальный, с распадом СССР самоотменился. Я - за возвращение налога. Сейчас люди не задумываются кто завтра будет им платить пенсию, если сегодня они не собираются рожать детей. Да еще и посмеиваются над теми, кто "нищеты наплодил". А потом без зазрения совести будут принимать пенсии из рук этой самой "нищеты", сами-то ни на что не оказались способны, кроме развлечений, да поездок по морям и странам.

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Власти не с того конца подошли к проблеме демографического кризиса в стране. Чтобы народ плодился и размножался, ему надо создать условия для этого. Прежде всего жильё. А также доступное и качественное медицинское обслуживание, достаточное количество детских садов, школ, досуговых и спортивных организаций. А ещё достойные денежные пособия для тех, кто не боится родить больше одного ребенка.

    А не тупо обкладывать население налогом, за счет которого расплодятся алкоголики и цыгане.

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    То что нужно государству всячески поддерживать многодетные семьи, это факт, многие не могут дать детям всё то, что так необходимо, но делать это за счёт других семей да ещё вводя налог, особенно на тех, у кого уже есть один ребёнок...! Таким образом получается, что государству не нужно стремиться к тому, чтобы строить новые заводы, развивать промышленность, частный бизнес, давая людям новые рабочие места и возможность заработать на достойную жизнь, зачем, проще вводить новые виды налогов на население, повышать старые налоги, и на собранные пытаться решить все проблемы!

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Медведев: "Я придумал, как победить бедность! Нужно установить налог на бедность, всё поймут, что бедным быть не выгодно!" )))

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    1 час назад

    S kak $

    Власти не с того конца подошли к проблеме демографического кризиса в стране. Чтобы народ плодился и размножался, ему надо создать условия для этого. Прежде всего жильё. А также доступное и качественное медицинское обслуживание, достаточное количество детских садов, школ, досуговых и спортивных организаций. А ещё достойные денежные пособия для тех, кто не боится родить больше одного ребенка.

    А не тупо обкладывать население налогом, за счет которого расплодятся алкоголики и цыгане.



    я много раз это отмечал: не запрещайте пьянство, а создайте досуг и условия для спорта. не запрещайте малодетность, а создайте условия для нормального выращивания потомства и т.п.

    но у нас медведев и правительство медленно, но верно ведет население к мысли: надо ввести налог на бедность. тогда бедным быть будет не выгодно и все быстро разбогатеют.

    судя по некоторым постам выше у этой идиотии есть сторонники, да.

    опять же вспоминаете собеседование в отделе кадров:

    -почему мы должны брать вас на работу?

    -потому что у меня 7 детей.

    -а руками вы хоть что-то умеете делать?

  • Lia M

    Lia M
    54 минуты назад

    Согласна с Johnny-Bi - лишь улучшение условий жизни граждан максимально способствует их численному увеличению!!!

  • nerro

    nerro
    51 минута назад

    из хрени новость делать - нафига?

  • Vlad2

    Vlad2
    42 минуты назад

    Oldlord

    А мне кажется, весьма разумное решение - за счёт нежелающих растить своих детей поддерживать многодетные семьи.

    Кстати, во времена СССР подобный налог был и никто особо не возмущался.



    Лорд, дело в том, что этот налог будут "собирать" Ротенберги, ну, типа Платона и весь сборы пойдут на развитие многодетной семьи энтих трахтабергов, ну, как сборы с Платона

    Такшта, не кипишуй, будет как всегда - теже яйцЫ, только в профиль, А многодетные семьи дальше от Урала до японского моря, как всегда будут иметь только бульончик от варки яйцыв

  • ЛайКа

    ЛайКа
    27 минут назад

    Johnny-Bi и Vlad2


    Истово +++

    Зы: А мы и без соли доедим

  • Мелисса

    Мелисса
    25 минут назад

    В очередной раз хотят дать рыбу, а не удочку.

    Хорошая такая кормушка намечается для лодырей.

    Не трудно догадаться, какая категория граждан кинется поднимать демографию.

    А те, кто реально оценивает свои финансовые возможности в плане того, скольких детей они могут поставить на ноги, должны ещё будут их своим рублём поддерживать.

  • ay

    ay
    24 минуты назад



    Cейчас люди не задумываются кто завтра будет им платить пенсию, если сегодня они не собираются рожать детей



    Т.е. можно прямо сейчас прекращать отчислять в пенсионный? Ну его в пень. Дети ж на пенсию наработают. Не?

  • Vlad2

    Vlad2
    23 минуты назад

    ЛайКа

    Johnny-Bi и Vlad2


    Истово +++

    Зы: А мы и без соли доедим



    бульончик от варки яиц без соли? Сума сошли! Изжога замучает

  • Sypha

    Sypha
    23 минуты назад

    Можно подумать, наше государство золотом заваливает пожилых людей, у которых нет детей - это я про "кто будет содержать". А всяким чиновникам не мешало бы нос прищемить, чтобы не лезли хотя бы в личную жизнь. Столько "крутых" управленцев у власти, и никто не может придумать, как приумножить благосостояние страны и населения - действительно, проще с самого населения бабосики стрясти.

  • ay

    ay
    21 минута назад

    Народ с радостью плодится. Когда устроен и сыт. Для этого много и не надо. Тыщ 30 в месяц на человека. По-хорошему. Но в РФ жутчаший перекос в делёжке валового продукта. От того у нищих - конуры с облезлыми обоями и грибком, а у "эффективных" рожа лоснится и замки в природоохранных зонах. Если учесть скока бабла скирдуется в загранке, тратится на виолончельки и квартирки в Лондонах. То минимум, что можно сделать в благодарность - это послать их лесом.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    14 минут назад

    Vlad2

    ЛайКа

    Johnny-Bi и Vlad2


    Истово +++

    Зы: А мы и без соли доедим



    бульончик от варки яиц без соли? Сума сошли! Изжога замучает



    Я соль на яйца не Економлю, а то вытекут при варке! Но вот другие продукты уже приходится не солить



  • Br35

    Br35
    11 минут назад

    Надо сразу в армии дать закон, смягчающий списание тупорылых бойцов. Ну знаете... Когда не стоило повышать рождаемость ради пушечного мяса, потому что оно оказалось совсем тупорылым и теперь не хочется нести ответственность за всякие несчастные случаи.

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