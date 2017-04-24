В России может появиться налог на малодетность

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Налог на малодетность может появиться в скором времени в России. Это сделают в целях поддержки многодетных семей. Проект концепции соответствующего закона направлен президенту РФ директором Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым, передают «Известия».

Как пояснил автор инициативы, сегодня 6,5 % российских семей – многодетные. При этом они растят почти 20 % всех детей в стране. Документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность.

Юрий Крупнов также рассказал изданию, что цель законопроекта – принципиально изменить и повысить статус многодетных семей (в России их 1,5 миллиона), что позволит к 2030 году решить демографические проблемы.

Ответственными за прохождение закона предлагается сделать Минобороны и Минэкономразвития России, поскольку в перспективе закон призван содействовать решению проблемы трудовых ресурсов и обеспечению обороноспособности страны.

Концепция закона предусматривает разделение многодетных семей на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Такое разделение позволит дифференцировать меры поддержки и сделать их максимально адресными, пояснил Крупнов. При этом многодетную семью в документе определяют как «полную семью, за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющую трёх и более детей (младший не должен достигать 18 лет)».

Предлагается установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тысяч для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тысяч – с пятью-семью и 100 тысяч рублей – при наличии восьми и более детей. Кроме того, многодетным семьям могут оказывать помощь в виде конкретных вещей или услуг (музыкальный инструмент, абонемент в консерваторию или фитнес-клуб, турпутёвка).

Также предлагается ввести специальный налог на малодетность (для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребёнком) – его размер пока не уточняется.

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Алексей Воскобойников