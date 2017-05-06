Слабый дождь: прогноз погоды в Амурской области на 10 мая

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В Амурской области 10 мая установится переменная облачность, местами выпадет слабый и умеренный дождь. В отдельных районах возможна гроза. Юго-восточный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду, по северу – до 11-16 метров в секунду.

Температура в Приамурье составит 19…24 градуса тепла, местами по северу в дожде – плюс 11…16 градусов.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было плюс 10 градусов, Северо-западный ветер дул со скоростью 2-7 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, возможен слабый дождь. Северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, его порывы составят 13 метров в секунду. Термометры покажут 20..22 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL