Немка каждый год приезжает убирать мусор в сибирской деревне: обзор прессы

Фото: www.krsk.kp.ru

У кого побывал в гостях президент Владимир Путин; какова, по мнению министра по развитию Дальнего Востока, зарплата на Дальнем Востоке; что произошло около ОКЦ вечером 6 мая – об этом в обзоре ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Вам статья

Сначала о том, о чем пишет после праздника «Российская газета». Здесь рассказывается о том, как Владимир Путин побывал в гостях у своего бывшего руководителя Лазаря Матвеева. Экс-представитель КГБ СССР в Германии, под началом которого некогда трудился будущий президент страны, отметил свое 90-летие. О многом, наверное, вспомнили при застолье, но о чем именно, не указывается: КГБ умеет хранить свои тайны…

Очень интересно

Кстати, о тайнах. В «АиФ» стоит прочесть страницу с общим заголовком «Они скрывались за Родину» – это подборка публикаций о нелегалах, – разведчиках, чьи имена обычно так и остаются неизвестными широкому кругу лиц. Те, о ком рассказывает издание, уже стали легендами, о них написаны книги (достаточно назвать Абеля и Кузнецова).

Но есть и один герой, который назван просто Икс. И фотографии его нет. И где работал, – не узнаете. «Говорю же, КГБ умеет хранить тайны. Правда, неясно, зачем его вообще упомянули. Наверное, чтобы показать, что КГБ умеет хранить свои тайны», – отмечает автор обзора.

Полный абзац

Теперь «Амурская правда». Здесь публикуются большие фоторепортажи с празднования Дня Победы и с традиционной эстафеты на приз газеты.

Но, поскольку все знают, как благовещенцы отпраздновали самый главный праздник страны, Павел Савинкин обращает внимание читателей на материал о страшном ДТП, произошедшем 6 мая возле ОКЦ. Если кто не слышал – таксист на большой скорости сбил двух молодых людей и скрылся с места происшествия.

Не пропусти

Дань памяти героям сражений Великой Отечественной отдаёт и газета «Моя Мадонна». На ее страницах опубликованы воспоминания читателей издания о своих родных, прошедших дорогами войны.

К обязательному прочтению Павел Андреевич рекомендует небольшую заметку о том, как молодой благовещенец своровал из бани в частном секторе бронзовые статуэтки вождей и идеологов мировой революции – Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Мао. Подробности (цена вопроса, грозящее наказание и т.п.) лучше прочесть самим, а Павла Савинкина заинтересовало, почему эти вещи, коль скоро они представляют коллекционный интерес, хранились в бане.

Напишут же такое

На очереди «Комсомольская правда». Здесь рассуждения министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки о «дальневосточном прорыве», о перспективах развития. Что логично: министр развития обязан говорить о развитии. Вы прочтете о том, что среднемесячная зарплата в регионе – 43 200 рублей. Что появляется конкуренция (а «чем выше конкуренция, тем ниже цены для потребителя», – это слова министра). Ну и самое главное – «Эту землю невозможно не полюбить. Дальний Восток прекрасен!» – сказал министр. Как думает обозреватель, произносил он это, любуясь из окна звездами Кремля.

На посошок

Напоследок тоже «Комсомолка», где, заверяет Павел Савинкин, много интересного. Но заострить внимание читателей он решил на заметке, в которой рассказывается о жительнице Германии Даше Йединг, каждый год приезжающей к родственникам в сибирскую деревню, где она занимается – внимание! – уборкой мусора. Этот мусор буквально везде! И жителям деревни по фигу! А девушка приезжает и – убирает, убирает… А на следующий год опять приезжает, и опять убирает, убирает…

«До нее никак не дойдет, что мы непобедимы! Уж хотя бы в майские-то праздники должна бы это осознать», – пишет обозреватель.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова