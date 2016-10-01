Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:46 3

Дальневосточный гектар интересен в основном москвичам

Дальневосточный гектар интересен в основном москвичам
Фото: gosnovosti.com

По посещениям сайта «НаДальнийВосток.РФ» жители Москвы почти вдвое опережают дальневосточные регионы. Такие данные озвучили в ходе круглого стола «Дальневосточный гектар для молодого москвича».

«Мы отмечаем высочайший интерес к дальневосточному гектару среди жителей Московского региона. Москва лидирует по посещениям сайта Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ", почти вдвое опережая дальневосточные регионы. Проведение адресной разъяснительной кампании безусловно позволит перевести потенциальный интерес в реальные заявления на дальневосточные гектары и молодые москвичи покорят Дальний Восток», – подчеркнул заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.

На встрече обсудили вопросы организации мероприятий по информированию молодежи о программе «Дальневосточный гектар» и мерах государственной поддержки для граждан, переезжающих на Дальний Восток. Рассказывать об уникальных возможностях каждого дальневосточного региона решили студентам вузов.

«Закон дает максимальную свободу самореализации граждан. Предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков. Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. В дополнение к земельному участку гражданин может получить ту или иную поддержку со стороны государства: поддержку для начала фермерского хозяйства либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы», – отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Федеральный закон о дальневосточном гектар» вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных – пилотных – муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года дальневосточный гектар выдается любому жителю России. По последним данным, за весь период программы от граждан России поступило свыше 87 тысяч заявок, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Просмотров всего: 375

#жизнь #закон #российская власть #сельское хозяйство

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Сразу было ясно, что закон этот москвичи писали для себя в первую очередь, ну и для всех остальных желающих. Не удивлюсь если узнаю что все вкусные куски Дальневосточной земли уже разобрали москвичи, а осталось только то, что осталось. Конечно наверное есть и плюсы такой программы, например пчеловоды взяли себе надеюсь участки которые помогут им развивать своё дело, но это не те плюсы и далеко не те результаты которые могла бы уже дать такая программа.

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Никто сюда не поедет из Москвы. Это очень удобный проект получать доходы без налогообложения. Никто не мешает получить кусок земли, поселить на него граждан любой национальности, застроить все теплицами, залепить полиэтиленом и удобрениями и выжимать все, что можно. А если вдруг какие-то проблемы, бросай и все. Ответственности-то никакой за порчу земли. Управлять своим гектаром из Москвы виртуально - вполне реально)))

  • Br35

    Br35
    8 минут назад

    норм инвестиция жы. Китайцев много, а где их посадить евтораябакваалфавиташить нету. Мы то тут все нищие, у нас даже на одного китайца денег нету. Даже на китаяночку для сексуального рабства нету. Бида. БИДА.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Амурских школьников и студентов на каникулах займут работой
Общество 4

В кафедральном соборе в Благовещенске амурчане примут обет трезвости

В России и мире

Учёные: жизнь на Земле зародилась не в океане, а на суше
Происшествия 1

За кражу денег с карт благовещенец попал в колонию строгого режима