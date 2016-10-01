Дальневосточный гектар интересен в основном москвичам

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По посещениям сайта «НаДальнийВосток.РФ» жители Москвы почти вдвое опережают дальневосточные регионы. Такие данные озвучили в ходе круглого стола «Дальневосточный гектар для молодого москвича».

«Мы отмечаем высочайший интерес к дальневосточному гектару среди жителей Московского региона. Москва лидирует по посещениям сайта Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ", почти вдвое опережая дальневосточные регионы. Проведение адресной разъяснительной кампании безусловно позволит перевести потенциальный интерес в реальные заявления на дальневосточные гектары и молодые москвичи покорят Дальний Восток», – подчеркнул заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.

На встрече обсудили вопросы организации мероприятий по информированию молодежи о программе «Дальневосточный гектар» и мерах государственной поддержки для граждан, переезжающих на Дальний Восток. Рассказывать об уникальных возможностях каждого дальневосточного региона решили студентам вузов.

«Закон дает максимальную свободу самореализации граждан. Предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков. Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. В дополнение к земельному участку гражданин может получить ту или иную поддержку со стороны государства: поддержку для начала фермерского хозяйства либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы», – отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Федеральный закон о дальневосточном гектар» вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных – пилотных – муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года дальневосточный гектар выдается любому жителю России. По последним данным, за весь период программы от граждан России поступило свыше 87 тысяч заявок, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

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Нино Кохреидзе