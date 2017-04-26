Стали известны первые 10 стран, прошедшие в финал «Евровидения–2017»

Фото: therussiantimes.com

Стали известны первые десять финалистов международного песенного конкурса «Евровидение–2017». Они определились по итогам первого полуфинала, прошедшего в Киеве в минувший вторник, 9 мая, сообщает РИА Новости.

В частности, в финал вышли исполнители из Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Кроме того, в полуфинале дважды выступила прошлогодняя победительница «Евровидения» украинская певица Джамала.

Всего в первом полуфинале принимали участие 18 стран. По итогам голосования в финал не удалось пробиться вокалистам из Латвии, Грузии, Албании, Черногории, Словении, Чехии, Финляндии и Исландии.

Онлайн-трансляция музыкального конкурса шла на канале Eurovision Song Contest популярного видеохостинга YouTube.

Как стало известно, накануне открытия конкурса украинские власти не пустили в страну аккредитованных на «Евровидение» российских журналистов – фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты «Комсомольская правда» Марию Ремизову и Елену Бодуэн.

Во втором полуфинале, который пройдёт в четверг, 11 мая, примут участие исполнители из Венгрии, Румынии, Болгарии, Литвы, Македонии, Хорватии, Белоруссии, Сербии, Эстонии, Мальты, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Дании, Израиля, Нидерландов, Норвегии и Сан-Марино.

Финальное состязание участников конкурса состоится 13 мая.

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#конкурсы #музыка #Украина

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Алексей Воскобойников