В Благовещенске День Победы в этом году стал самым жарким за всю историю празднования

9 мая на Дальнем Востоке в 2017 году отличилось жаркой погодой. Особенно выделился среди дальневосточных городов Благовещенск. В областном центре Приамурья отметили 31,4 градуса выше нуля, что больше характерно для конца июня, сообщает «Фобос». Среднесуточная температура при этом превысила норму на 11 градусов.

Тем не менее это значение не стало рекордом дня. В 1918 году 9 мая в Благовещенске было плюс 32,9 градуса. При этом если говорить о 9 мая как о Дне Победы, то в текущем году этот день стал самым жарким за всю историю празднования. После 1945 года температура в Благовещенске лишь в 1977 году поднималась до плюс 29.

В основном климатическая норма максимума первой декады мая составляет 13-18 градусов тепла. Майская жара, как правило, неустойчива и быстро сменяется волной более прохладной погоды. Уже 10 мая в Амурской области фон температур будет больше соответствовать сезону.

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Екатерина PL