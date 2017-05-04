60 лет назад родился бунтарь и панк Сид Вишес

Фото: Eatmusic

60 лет могло бы исполниться 10 мая Джону Саймону Ричи, более известному под именем Сид Вишес – британскому музыканту, басисту панк-рок-группы Sex Pistols. Попав в состав Sex Pistols почти случайно, Вишес оказался в лучах скандальной славы группы и тут же стал её самым ярким персонажем.

Прессу особенно привлекал имидж и манеры Сида, полюбившего позировать и давать интервью, оттого в восприятии широкой публики Вишес (больше, чем другие участники коллектива) стал олицетворением панка, хотя собственно в творчество Sex Pistols он вложил немного (одна написанная песня и несколько перепевок чужих). Сид Вишес прославился своим бунтарским характером и любовью к фанатке Sex Pistols Нэнси Спанджен, которая окончилась трагически для обоих.

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10 мая – Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day). Всё началось с Международной конвенции по охране птиц, подписанной в 1906 году. Россия присоединилась к Конвенции в 1927 году. В наши дни Всемирный день мигрирующих птиц – это глобальная экологическая кампания, главная цель которой – расширение знаний о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Миграция птиц как явление является ключевым индикатором биоразнообразия, здоровья экосистемы, изменений климата.

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Ровно 100 лет назад в этот день в Петрограде постановлением Временного правительства было создано библиографическое учреждение «Российская книжная палата» – первое в мире госучреждение, созданное специально для регистрации произведений печати. Основными функциями учреждения были определены: регистрация всей текущей печати в советской России, а также типографий, литографий и иных подобных заведений; образование книжного фонда для снабжения государственных учреждений и книгохранилищ всеми выходящими в России печатными произведениями.

Сегодня Книжная палата является не только основным в России регистрационным центром в области библиографии, но и крупным научно-исследовательским институтом. Палата представляет книжное дело России в международных организациях: в UNESCO, в ISDS, в Index Translationum. Также она взаимодействует с национальными библиотеками и информационными центрами многих стран мира.

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70 лет назад на киностудии «Ленфильм» прошёл общественный просмотр новой кинокартины «Золушка» – фильма-сказки, поставленного режиссёрами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро. Сценарий к «Золушке» написал драматург Евгений Шварц по мотивам одноимённой сказки Шарля Перро. Главные роли в фильме исполнили Янина Жеймо, Эраст Гарин, Фаина Раневская и другие.

Лента была восстановлена на киностудии «Мосфильм» в 1967 году, а в 1981-м – на киностудии имени М. Горького. В 2009 году фильм, вошедший в Золотую коллекцию советского кино, был отреставрирован и колоризирован киновидеообъединением «Крупный план» по заказу ОАО «Первый канал».

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Алексей Воскобойников