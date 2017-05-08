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В Зее сгорела частная баня

В Зее сгорела частная баня
Фото: ruinformer.com

Сообщение о возгорании постройки в г. Зея поступило в 3:40 ночи. Пожарные прибыли на место через пять минут, но баня уже горела открытым пламенем.

Частная баня горела на улице Ленина. Бороться с огнем прибыли 7 пожарных. На то, чтобы ликвидировать открытое горение, им потребовалось 10 минут. Огонь повредил кровлю на площади 12 квадратных метров. Изнутри строение выгорело по всей площади.

Причина и виновник устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#Зея #пожары #происшествия

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