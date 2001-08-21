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сегодня, 08:46 0

Амур.инфо публикует график отключений горячей воды

С 10 мая энергетики Благовещенской ТЭЦ приступили к подготовке тепловых магистралей к следующему осенне-зимнему периоду 2017–2018 года. С сегодняшнего дня до 12 мая горячую воду отключили во всем городе. Затем горячее водоснабжение будут отключать в городе поэтапно. Амур.инфо публикует график отключений по районам.

График летних отключений горячей воды в Благовещенске в домах, подключённых к централизованному водоснабжению

1.

10.05-12.05

весь город – гидравлические испытания

2.

13.05-26.05

2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС

3.

29.05-09.06

пер. Угловой, ул. Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1; центральная часть города: от ул. Б. Хмельницкого до ул. Больничной между ул. Ленина и ул. Горького

4.

12.06-23.06

центральная часть города от ул. Калинина до ул. 50-летия Октября между ул. Ленина и ул. Горького

5.

26.06-14.07

центральная часть города от ул. Студенческой до ул. Чайковского между ул. Станционной и ул. Октябрьской

6.

17.07-28.07

Плодопитомник, районы СХПК «Тепличный», ОАО «Молочный комбинат «Благовещенский» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между ул. Тепличной и ул. Василенко – от Игнатьевского шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК

7.

17.07-19.08

некоторые жилые дома микрорайона «Подсолнухи»: ул. Василенко, 3/1, ул. Василенко, 3/3.

8.

16.08-19.08

гормолкомбинат, в/ч № 2068, жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК

9.

31.07-11.08

центральная часть города от ул. 50-летия Октября до ул. Лазо между ул. Ленина и ул. Октябрьской

10.

14.08-18.08

от узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарской и ул. Красноармейской

11.

21.08-01.09

квартал № 161, центральная часть города от ул. Мухина до ул. Театральной между ул. Пролетарской и ул. Амурской

12.

11.09-15.09

весь город – гидравлические испытания

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#ЖКХ

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