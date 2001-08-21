Амур.инфо публикует график отключений горячей воды

1. 10.05-12.05 весь город – гидравлические испытания

2. 13.05-26.05 2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС

3. 29.05-09.06 пер. Угловой, ул. Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1; центральная часть города: от ул. Б. Хмельницкого до ул. Больничной между ул. Ленина и ул. Горького

4. 12.06-23.06 центральная часть города от ул. Калинина до ул. 50-летия Октября между ул. Ленина и ул. Горького

5. 26.06-14.07 центральная часть города от ул. Студенческой до ул. Чайковского между ул. Станционной и ул. Октябрьской

6. 17.07-28.07 Плодопитомник, районы СХПК «Тепличный», ОАО «Молочный комбинат «Благовещенский» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между ул. Тепличной и ул. Василенко – от Игнатьевского шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК

7. 17.07-19.08 некоторые жилые дома микрорайона «Подсолнухи»: ул. Василенко, 3/1, ул. Василенко, 3/3.

8. 16.08-19.08 гормолкомбинат, в/ч № 2068, жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК

9. 31.07-11.08 центральная часть города от ул. 50-летия Октября до ул. Лазо между ул. Ленина и ул. Октябрьской

10. 14.08-18.08 от узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарской и ул. Красноармейской

11. 21.08-01.09 квартал № 161, центральная часть города от ул. Мухина до ул. Театральной между ул. Пролетарской и ул. Амурской