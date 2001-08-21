Амур.инфо публикует график отключений горячей воды
С 10 мая энергетики Благовещенской ТЭЦ приступили к подготовке тепловых магистралей к следующему осенне-зимнему периоду 2017–2018 года. С сегодняшнего дня до 12 мая горячую воду отключили во всем городе. Затем горячее водоснабжение будут отключать в городе поэтапно. Амур.инфо публикует график отключений по районам.
График летних отключений горячей воды в Благовещенске в домах, подключённых к централизованному водоснабжению
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1.
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10.05-12.05
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весь город – гидравлические испытания
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2.
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13.05-26.05
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2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС
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3.
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29.05-09.06
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пер. Угловой, ул. Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1; центральная часть города: от ул. Б. Хмельницкого до ул. Больничной между ул. Ленина и ул. Горького
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4.
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12.06-23.06
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центральная часть города от ул. Калинина до ул. 50-летия Октября между ул. Ленина и ул. Горького
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5.
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26.06-14.07
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центральная часть города от ул. Студенческой до ул. Чайковского между ул. Станционной и ул. Октябрьской
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6.
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17.07-28.07
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Плодопитомник, районы СХПК «Тепличный», ОАО «Молочный комбинат «Благовещенский» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между ул. Тепличной и ул. Василенко – от Игнатьевского шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК
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7.
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17.07-19.08
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некоторые жилые дома микрорайона «Подсолнухи»: ул. Василенко, 3/1, ул. Василенко, 3/3.
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8.
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16.08-19.08
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гормолкомбинат, в/ч № 2068, жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК
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9.
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31.07-11.08
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центральная часть города от ул. 50-летия Октября до ул. Лазо между ул. Ленина и ул. Октябрьской
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10.
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14.08-18.08
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от узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарской и ул. Красноармейской
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11.
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21.08-01.09
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квартал № 161, центральная часть города от ул. Мухина до ул. Театральной между ул. Пролетарской и ул. Амурской
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12.
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11.09-15.09
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весь город – гидравлические испытания
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