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«Бессмертный полк» в России объединил почти 8 миллионов человек

«Бессмертный полк» в России объединил почти 8 миллионов человек

В ряды «Бессмертного полка» по всей стране 9 мая встали 7,8 миллионов человек. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В День Победы в России в рамках акции «Бессмертный полк» прошло более двух тысяч мероприятий. В Благовещенске в этом году с портретами своих ветеранов по улице Ленина прошли 13 тысяч человек. В акции приняли участие благовещенцы и гости города, специально приехавшие в областную столицу для участия в памятной акции.

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#жизнь #митинги #память #праздники

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