Путин отрешил губернатора: история Приамурья

Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении губернатора Амурской области Леонида Короткова от должности. Причиной увольнения главы области была названа утрата доверия со стороны президента.

Ранее против Короткова было возбуждено несколько уголовных дел, касавшихся финансовых нарушений при закупках техники на бюджетные деньги, завышения энерготарифа и нецелевого расходования средств казны. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, у президента было право либо оставить его на должности, либо временно отстранить от неё. Исходя из указа от 10 мая 2007 года, Путин выбрал радикальный вариант: просто уволил Леонида Короткова.

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Победе над фашистской Германией радовались трудящиеся Зеи и Зейского района 10 мая 1945 года. Митинги, посвящённые этому радостному событию, в городе и сёлах проходили с 9 мая.

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10 мая 1970 года в Благовещенске на стадионе «Спартак» был организован большой спортивный праздник в честь 25-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В выступлениях участвовало более четырёх тысяч спортсменов.

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10 мая 1973 года от имени комсомольцев «Зеягэсстроя» в Москву был отправлен эстафетой рапорт об их делах, посвящённых 50-летию образования СССР.

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В 2011 году было решено оставить в первозданном виде фрагмент старинной мостовой, который был обнаружен в Благовещенске во время реконструкции дороги в переулке Волошина. Дорога была выложена в начале XX века. На историческую ценность дорожники наткнулись случайно, когда ремонтировали дорогу перед входом в магазин «Меркурий». Это здание было построено в 1912 году и принадлежало благовещенскому торговцу Максиму Игнатову. Уже много лет оно считается памятником архитектуры и охраняется государством.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина