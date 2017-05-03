Празднование Дня Победы в Благовещенске завершилось фейерверком (фото, видео)

В Благовещенске завершились праздничные мероприятия в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 18 часов на площади Ленина начался концерт, на котором выступили творческие коллективы города и области. Затем слово взял губернатор Приамурья, он поздравил всех горожан с праздником, после чего в небе прогремел салют.

В 21:50 под военные композиции небо озарил семиминутный фейерверк. Прогремели 800 залпов радиусом до 200 метров и высотой до 300 метров. По окончании салюта горожан развезли по домам маршрутные автобусы.

В общем по области во всех мероприятиях, посвящённых празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (парады, шествия, возложения цветов, «Бессмертный полк»), приняли участие более 100 тысяч человек. Непосредственно в акции «Бессмертный полк», по информации областного правительства, участвовали свыше 33 тысяч амурчан, которые прошли в колоннах с портретами своих родственников в руках.

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Екатерина PL