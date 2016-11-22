В Благовещенске с 10 по 12 мая не будет горячей воды

Фото: www.khimki.org/

Энергетики Благовещенской ТЭЦ приступают к подготовке тепловых магистралей к следующему осенне-зимнему периоду. В Благовещенске начинаются отключения горячей воды. С 10 по 12 мая горячего водоснабжения не будет во всем городе. Затем воду будут отключать поэтапно – по районам.

Первые в списке после двухдневного отключения 2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС. Там воды не будет с 13 по 26 мая. Закончатся гидравлические испытания в середине сентября. С полным графиком отключений горячего водоснабжения можно ознакомиться на сайте Амур.инфо.

Как сообщалось ранее, в 2017 году на подготовку тепловых сетей к отопительному сезону направят более 120 миллионов рублей. В эту сумму включены капитальные и текущие ремонты, а также реконструкция тепломагистралей в рамках инвестиционной программы компании.

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#ЖКХ

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Екатерина PL