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В Благовещенске с 10 по 12 мая не будет горячей воды

В Благовещенске с 10 по 12 мая не будет горячей воды
Фото: www.khimki.org/

Энергетики Благовещенской ТЭЦ приступают к подготовке тепловых магистралей к следующему осенне-зимнему периоду. В Благовещенске начинаются отключения горячей воды. С 10 по 12 мая горячего водоснабжения не будет во всем городе. Затем воду будут отключать поэтапно – по районам.

Первые в списке после двухдневного отключения 2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС. Там воды не будет с 13 по 26 мая. Закончатся гидравлические испытания в середине сентября. С полным графиком отключений горячего водоснабжения можно ознакомиться на сайте Амур.инфо.

Как сообщалось ранее, в 2017 году на подготовку тепловых сетей к отопительному сезону направят более 120 миллионов рублей. В эту сумму включены капитальные и текущие ремонты, а также реконструкция тепломагистралей в рамках инвестиционной программы компании.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Tony Stark

    Tony Stark
    1 час назад

    "Два дня, с 10 по 12 мая" - вообще-то это три дня. Либо тогда время конкретно уточняйте.

  • Алекs

    Алекs
    1 час назад

    Что-то горячей уже нет!

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    это типа -праздники закончились, началась реальность

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    А Вы как хотели, с 1 июля не так запоете.

    Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, со второго полугодия 2017 года вводятся новые тарифы на коммунальные услуги. Заметнее всего изменятся квитанции Москвы: средний индекс для столицы определен в 7%. На втором месте по темпу роста тарифов находятся Санкт-Петербург, Камчатский край и Якутия, там «коммуналка» подорожает на 6%. В Башкирии за ЖКУ со второй половины следующего года придется платить на 5,8% больше, а в Туве, Приморском крае, Иркутской и Свердловской областях — на 5%.

    Минимальное повышение тарифов произойдет на Чукотке, Сахалине (на 3,4%) и в Северной Осетии — на 2,5%.

    https://www.gazeta.ru/social/2016/11/22/10357727.shtml#page1

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